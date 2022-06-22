11:00'de Başlayacak: TC Kimlik Numarasına Göre 33.000 TL Ödeme Verilecek

Tc kimlik numarasına göre, yeni kampanyayı başlatan Yapı Kredi Bankası, 33000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Banka şubesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bugün itibariyle alacakları tüm kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak 33000 TL kredi kullanabilecekler. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların imdadına yetişen, Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında sadece bireysel müşterilere değil, ticari müşterilerine kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 33000 TL kredi onayı almaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek, ilk taksit ödemesini 2 ay veya 3 ay ertelemeli olarak da yapabilecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak onay almak isteyen vatandaşlar ise kredi kullanmak için bazı kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerektiği açıklandı.

Banka üzerinden kredi puanı yüksek olan ve banka sicilimde herhangibir sıkıntı olmayan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden de kredi imkanından faydalanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların özellikle ücretli SMS atarak hemen 3 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kampanyasına başvurular, hızlı bir şekilde başladı. Sizlerde şubeye gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS ile işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS ile başvuru imkanı sunuldu!

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu nasıl yapacağınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapacak olan vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor. Ticari müşteriler ise bireysel yerine ticari yazıp, kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabileceğiniz gibi, ayrıca banka ATM'si ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de kredi başvuruları yapmak mümkün olmaktadır. Sms ile veya diğer tüm kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesini seçerek kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte bankadan kredi kullanabilmektedir.