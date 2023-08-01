Aile Destek ödemeleri Ağustos ayında da devam ediyor. Devlet madde imkansızlıklar içinde cebelleşen ailelere düzenli ya da tek kişilik yardımlar sunuyor. Bu kapsamda yapılan ödemeler için başvurular e-devlet üzerinden tamamlanabilirken PTT üzerinden de çekilebiliyor. Geçtiğimiz hafta Temmuz ayı ödemelerinin yatırılması sonrasında gözler ağustos ayına çevrilmiş bulunuyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı Aile Destek parası ile de alakalı tüm araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında başlayan ve 850 TL ile 1250 TL arasında destek sunulan Türkiye Aile Destek programı 2023 Temmuz ayı itibarıyla biteceği planlanmaktaydı.

Uzatma Kararı Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında Türkiye Aile Destek programının 2023 senesinde de devam Kararını aldık açıklaması hak sahiplerine mutlu etmişti. Bu kapsamda Aile Destek programı ödemeleri Ağustos ayında da yapılacak Peki aile destek ödemeleri ağustos ayı ödemeleri ne zaman hesaplara aktarılacak? Geçtiğimiz aylarda her ayın 15'ine kadar yatırılan program ödemeleri ağustos ayı itibariyle de aynı dönemlerde hesaplara aktarılması bekleniyor Peki Aile Destek programı kapsamında Ne kadar ödeme yapılıyor?

Aile Destek Programı Zamlandı mı?

Asgari ücret, memur maaş za oranları bir çok ödemenin de zamlanmasına mahal vermiş bulunmakta. Maaş olarak sunulan destek ödemeleri de Ağustos ayında zamlı olarak ödenmeye başlayacak. Dul ve Yetim Maaşı, emekli zammı oranında zamlanırken, ödemeler Temmuz ayında hak sahiplerine iletildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta açıklaması yapılan SED ödeme zamlarına istinaden Aile Destek Programına zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki Aile Destek ödemeleri zam aldı mı? Bu sorunun cevabı milyonlarca birey tarafından merakla araştırılıyor. Aile Destek programı kapsamında dağıtılan 850 TL- 1250 TL destek ödemesinde ise henüz bir zam açıklaması mevcut. Destek kapsamında ödenen meblağlar şu şekilde;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.