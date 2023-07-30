Yapı Kredi Bankası, emekli olan vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere 22000 TL ödeme imkanı sunulacak. Banka, kredi başvurularını hemen aynı gün içinde değerlendirerek, uygun kredi puanına sahip olan emeklilere destek kredisi ödemesi yapacak.

Emekli maaşı Yapı Kredi Bankası'nda olan vatandaşlar olduğu gibi başka bankalardan emekli maaşı alan vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya dahilinde, 36 ay vadeye kadar ve 22000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, nakit ihtiyacı olan emeklilere özel olarak 3 ay ertelemeli kredi seçeneği de sunulmaktadır.

Kredi başvurusu için banka şubesine gitmek dışında cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı mevcuttur. Mobil uygulamayı kullanarak da başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında krediniz aynı gün içinde hesabınıza yatırılacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden, hafta sonu bile olsa kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Bu sayede acil nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, bankanın 44 11 numarasına, "bireysel TC kimlik numarası aylık gelir" formatında bir SMS göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca banka şubelerini ziyaret ederek veya mobil uygulamayı kullanarak da kolayca başvuru yapabilirler.