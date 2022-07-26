Akbank bugünden itibaren başvuru yapan kişilere 30.000 TL verecek! Bankadan açıklama geldi!

Akbank üzerinden son dakika kredi kampanyası başladı. Akbank üzerinden nakit başvurusu yapacak olan kişilere son dakika haberi geldi. nakit isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilecek...30.000 TL'ye kadar alacağınız bu krediler için banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi alacak kişilere banka belirli kredi notu uygun olan kişilere işlem yapacağını duyurdu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankadan ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte Akbank ihtiyaç kredisi düşük faizlerle kullandırılmaktadır.

Akbank kredi başvurusu yapmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük olan herkes başvurularını gerçekleştirmesi durumunda kredi alabileceklerdir. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler de kredi alabileceklerdir. Banka kredi puanınız düşük ise ancak emekli olmanız ve emekli maaşınızı Akbank'a taşımanız durumunda kredi alacaksınız. Bu şekilde yapılan kredi başvurularında banka hemen sonuç vermektedir.

SMS ile Başvuru

SMS ile başvuru yapacak olan kişiler bankadan kredi almak istiyorsa, bankanın 4425 numarasına mesaj atabileceklerdir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 4425 numarasına mesaj atarak işlem yapmak istiyorsa banka kredi şartlarına uygun olarak hemen ödeme yapacaklardır. 4425 numarasına mesaj atan kişilere banka şu şekilde mesaj atmasını istiyor. KREDİ yaz boşluk bırak TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak ne kadar onay aldığınız hakkında bilgiler sizlere verilmektedir. Kredi notu uygun olan herkes başvurusunu yaptıktan hemen sonra bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Akbank direkt uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunmak isteyenlere banka 30.000 TL'ye kadar kredi vermektedir. Bu şekilde de bankaya gitmenize gerek kalmayacak...