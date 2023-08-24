EYT düzenlemesi, erken emekli olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Erken emekli olmak isteyenler, 08.09.1999 öncesinde sigorta girişleri varsa EYT düzenlemesinden yararlanabilir. EYT’den yararlanmak isteyen kişilerin prim ödeme gün şartını da sağlaması gerekir. EYT düzenlemesinden yararlanan kişilerin birçoğu çalışmaya devam ediyor.

EYT’den yararlanamayanlar ise erken emeklilik için farklı düzenlemeleri araştırıyor. Meclis’in açılması ile beraber yeni emeklilik düzenlemeleri yapılması bekleniyor. EYT’den yararlanamayanlar, yeni düzenlemeler ile erken emekli olabilir. Yapılacak düzenlemelerden birinin BAĞ-KUR ile ilgili olması bekleniyor.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI, 5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK

Yapılacak düzenleme ile BAĞ-KUR sigortalılarının beş yıl erken emekli olması bekleniyor. BAĞ-KUR sigortalılarının emekli olmak için 9000 gün prim ödemesi gerekir. SSK’lılar 7200 günle emekli olduğu için arada ciddi bir fark bulunuyor. Bu farkın kapatılması için BAĞ-KUR’luların emeklilik için prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor.

Yapılacak düzenlemeden 1 milyondan fazla kişi yararlanacak. Yapılacak düzenleme ile %20 daha fazla emekli aylığı almak mümkün olacak. Emekli olmak isteyenlerin yaş şartını da sağlaması gerekir. Kadınlar 58; erkekler 60 yaş şartını sağlamalıdır.

KISMİ EMEKLİLİK

Normal sürelerde emekli olamayanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartını sağlayarak ve 5400 gün prim ödeyerek erken emekli olabilir. Erken emekli olmak isteyenler için yeni düzenlemeler de yapılması bekleniyor. Kadınlar, yıpranma payı ile erken emekli olabilecek.

Kadınların doğum borçlanması için de düzenleme yapılacak. Doğum borçlanması için sigorta başlangıç tarihinden öncesi de dikkate alınacak. 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 3600 günle kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. 1999 sonrasında kısmi emeklilik prim ödeme gün sayısı 4500 gün olmuştur. 2008 sonrası için 5400 gün prim ödeme şartından yararlanılabilir. Bu şartların sağlanması halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna emeklilik başvurusu yapılabilir.