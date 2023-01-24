11 milyon emekli için son saatler, Başvurular internet üzerinden yapılacak, Ek ödeme alınacak!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi alacak olan tüm vatandaşlar hemen ödeme verilmektedir. 11 milyon emekli için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan emeklilere kamu bankaları üzerinden ve bazı özel bankalar üzerinden destek verilecektir. Emekli olup, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli olup, kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve uygun faizlerle kredi ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Kredi ihtiyaçları, 5 dakika içerisinde gelip hızlı birşekilde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplara ödemeler yatırılacaktır. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara banka politikaları uygun olmaları durumunda işlemleri verileri ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemeleri, alabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere banka şubeleri banka internet sitesi üzerinden işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar sizlere 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilirken, 50000 TL ve 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi kampanyalarında 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturulur.

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekler sadece kamu bankaları üzerinden değil aynı zamanda Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank Denizbank ve PTT üzerinden de emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilmektedir.