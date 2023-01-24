Son dakika... Devlet destekli ödemeler başladı, Kamu bankaları desteklerini esirgemeyecek

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme gerçekleştirmektedir.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, devlet memuru olan vatandaşlar, kredi başvurularında bu banka üzerinden gerçekleştirmektedir.

Emekli ve çalışan kişilere ödeme verilecek...

Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerine, hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Banka kredi kartları ve kredi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde hemen aynı gün içinde ödeme verilmekte. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler veriliyor.

Emekli ve çalışan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen kredi imkanı verilmektedir. Emekli olan vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek için belirli şartlara uygun olarak kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme verilmektedir.