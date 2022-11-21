Dünya futbolunda Türkiye rüzgarı esiyor! Her maçta yıldızlaştılar

En çok konuşulan isim Ekvadorlu Enner Valencia olurken, Galatasaray’ın kiraladığı iki Rumen Cicaldau ve Morutan ile Trabzonspor’dan milli takımlarına giden Bakasetas, Bardhi ve Hamsik de gündeme damga vurdu. Miha Zajc, Falcao ve Sörloth’da kendinden bahsettirdi.

2022 Dünya Kupası organizasyonu dün Katar’da start alırken, gecenin en çok konuşulan ismi kuşkusuz Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia oldu. 33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada attığı kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tecrübeli santrfor, 16. dakikada ise kendi kazandırdığı penaltıyı ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve 2022 Dünya Kupası’nın açılış golünü attı. Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia, 31. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarak turnuvanın açılışına damga vurdu. Valencia sahada 77 dakika kaldı.

Galatasaray’ın geçen sezon büyük yatırım yaptığı Olimpiu Morutan ve Alexander Cicaldau ise sezon başında farklı takımlara kiralanmıştı. İki Rumen futbolcu, hazırlık maçında sahneye çıkarak kendilerini hatırlattı. Romanya’nın Moldova’yı 5-0 yendiği maçın ilk golünü Morutan 9. dakikada müthiş bir şutla kaydetti. Cicaldau ise 61. dakikada durumu 3-0’a getiren golü kaydetti. Morutan 61 dakika oynarken, Cicaldau 78 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor’un 3 yıldızı Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi ve Marek Hamsik de adından söz ettiren isimlerden oldu. Fırtına’nın Slovak yıldızı Marek Hamsik, 135 kez formasını giydiği A Milli Takım’a dün veda etti. Tecrübeli orta saha, 89 dakika oyunda kalırken, değişiklik sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Hamsik 135 maçta 26 kez fileleri sarsarken, 20 de asist yaptı.

Kuzey Makedonya’da top koşturan Enis Bardhi, 17 Kasım’da oynanan ve 1-1 biten Finlandiya maçında penaltı golü atmıştı. 27 yaşındaki yıldız, dün ise 3-1 kaybedilen Azerbaycan karşılaşmasında bir penaltı golü daha attı.

Trabzonspor’un belki de en formda ismi olan Anastasios Bakasetas da 17 Kasım’da yapılan ve 2-2 sona eren Malta maçında 1 gol atmıştı. Baka, dün 2-1 kaybedilen Macaristan karşılaşmasında ise 1 penaltı golü kaydetti.

Enner Valencia dışında adından söz ettiren diğer Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc oldu. Slovenya’nın, Karadağ’ı 1-0 yendiği maçın 42. dakikasında topu ağlara yollayan Zajc, takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu.