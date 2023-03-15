11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazanlar, O Bankadan 20.000 TL Ödeme Aldı, Siz Almadıysanız, Fırsatı Kaçırmayın...

Qnb Finansbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yeni bir kampanya hazırlandı ve 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde banka üzerinden hızlı bir şekilde Kredi ödemelerinizi yapabileceğiniz bir kampanya açıklandı.

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu Kredi ödemesinde uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek ve bankalardan hızlı bir şekilde ödeme hesaba yatırılarak kullandırılacaktır.

Qnb Finansbank üzerinden kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız Size en yakın banka şubesine gelerek işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz gibi aynı zamanda bankanın SMS servisini kullanarak da t.c kimlik numaranız üzerinden 20.000 TL 36 ay vadeli Kredi alabilirsiniz.

20.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak olan Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle de banka müşterisi olup internet bankacılığını kullanacak olan vatandaşlara da ödeme vermektedir. sms ile Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde 11 haneli t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar hemen onay alabilecekler ve onaylanan tutarı da en yakın Finansbank şubesi üzerinden kullanılabileceklerdir.

Banka müşterisi olan vatandaşlar SMS atmadan da kredi başvurusu yapabiliyor. Finansbank müşterisi olan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alarak bankanın kendi mobil uygulaması olan qnb mobil uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirler ve bankanın mart ayı sonuna kadar yapmış olduğu düşük faizli ve gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyasına katılabilmektedirler. 20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu bankadan kredi alabilmektedir.