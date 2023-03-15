Maaşlarını Bankadan Alan Emeklilere, 10 Gün İçinde, 100.000 TL'ye Kadar Varan Ödeme "Tek Bankadan" Olacak!

Emekli maaşlarını bankalar üzerinden alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve hızlı bir şekilde Kredi kullanmalarına olanak sağlanacaktır.

10 gün içerisinde 100.000 TL'ye kadar nakit kredi almak istiyorsanız PTT üzerinden sizlere destek kredisi verilecek ve emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Kredi kullanarak rahat bir nefes alabileceksiniz. emekli olup kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara maaş müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri yapıldıktan sonra vatandaşlara bu krediler uygun faizlerle hesaplarına yatırılarak da kullandırılmaktadır. emekli olup Kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde PTT üzerinden verilirken Kredi ödemelerini yapacak olan tüm vatandaşlara PTT emekli maaşı alması durumunda Kredi işlemi yapmaktadır.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 10 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceksiniz ve bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve bu işlemleri gerçekleştirecek olan tüm emekliler sms ile ne kadar onay aldığını görerek PTT şubelerine giderek bu onaylı tutarı kullanabilmektedirler.

PTT üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit kredi almak istiyorlarsa emekli maaşı hesapları üzerinden sms ile başvuru şu şekilde yapabilmektedir. PTT ile birlikte Aktif Bank arasında yapılan Kredi kampanyasına SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız 30 50 numarasına önce PTT yazın Daha sonra da 11 haneli t.c kimlik numaranızı yazarak gönderin...