11 Haneli TC Kimlik Numarasına Göre 60.000 TL Nakit Para Ödemesi Yapılıyor! Bu Desteği Herkes Alabiliyor

11 haneli TC kimlik numarasına göre verilecek olan ihtiyaç kredisi limiti 60000 TL olarak sizlere sunulmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden ve özel bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almak istemeleri durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 60000 TL'ye kadar kredi ödemesi alıp almayacağı haberi veriliyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan sizlerde faydalanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden aynı gün içinde hesaplarınıza yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredi alabilirsiniz.

Akbank 60000 TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olmasıyla birlikte bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 24 ay vadeli 60000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda yine aynı gün içinde Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlanıyor.

Garanti Bankası, 60000 TL kredi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 60000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredi imkanı sağlıyor. Garanti Bankası, 60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriyor ve onaylanan bu tutarı, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırmanıza da olanak sağlıyor. Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi de alabilir ve diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı, bu banka tarafından verilen düşük faizli kredi ile sağlayabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilmektedirler.