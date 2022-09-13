Ziraat Bankası Hesabınız Varsa 4 gün içinde, Vakıfbank hesabınız varsa 10 gün içinde işlem yapmanız isteniyor!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, yapmış oldukları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvuruları ile birlikte 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanabilecekler. Eylül ayı başında başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından hızlı bir şekilde nakit kredi kullanacak olan kişilere Ziraat Bankası ve Vakıfbank, belirli tarihler arasında kredi vermeye devam edecek. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyurusunda, 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde 50000 TL 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların 10 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alması hesaplanıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubeleri üzerinden yapacağınız tüm kredi başvurularında şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırmaktasınız. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da kampanyalara katılarak, 50000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredileri kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerin sigortalılık durumlarının son iş yerlerinde 6 aydır olmasını istemektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi kullanabilmektedirler.