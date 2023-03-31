TC Kimlik Numarasına Bakarak Onay Alanlar Şaşırıyor, Ziraat Bankası Yaptığı Kampanya'da Herkese 50 bin TL Veriyor

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemeleriniz hesaplarınıza yatıracağınız bir kampanya başladı. Ziraat Bankası, TC kimlik numarası üzerinden vatandaşları ihtiyaç kredisi ödemesi verirken, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara kendi banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerin hemen gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar için TC kimlik numarası sorgulaması sonrasında kredi puanı 1400 ve üzerinde olan herkese ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir.

Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi başvurusu detayları nelerdir?

Kredi işlemlerinizde eğer Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız, 50000 TL 36 ay vadeli kredi ödemenizi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Bireysel Kredi Kampanyası dahilinde emekli olan kişilerde bu kampanyaya katılabiliyor.

Kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde, ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte verilirken, nakit kredi ödemeleri belirli şartlara uygun olarak vatandaşların hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemiş olduğu bu kredilerde, belirtilen şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir.

Ziraat Bankası Bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığı şifresini almaları halinde mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştiriliyor ve bu bankalardan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri veriliyor.