11 haneli t.c kimlik numarasına 25.000 TL kredi ödemesi yapılacağı haberi son dakika olarak verildi..

T.c kimlik numaranız üzerinden 25.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada nakit kredi ödemesi gerçekleştirilecek olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. T.c kimlik numaranız üzerinden 25.000 TL kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği duyuruldu. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde ödemeler verilerek nakit kredi ödemeleri hesaplarına Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılmaktadır. 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanabilmektedir.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

T.c kimlik numaranı üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisini cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabileceğini söyleyebiliriz. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında Kredi başvurusunu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemesi alacak olan vatandaşların banka şartları dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından mobil uygulama aracılığı ile birlikte verilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredi başvurunuzu yapabilmeniz için şubelere gitmeden işlemlerinizi hemen cep telefonu üzerinden mesaj atarak yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusu yapmış olacaklar ve onaylanan kredinin ne kadar olduğunu görecekler.

Yapılan başvurular sonrasında Kredi ödemelerini alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara göre hemen aynı gün içinde kredi işlemleri gerçekleştirilerek 5 dakikada sonuç verilmektedir.