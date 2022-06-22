Son Dakika haber! 36 ay vadeye kadar borçlarınızı kapatmak için kredi verilecek!

Borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kamu bankaları ve özel bankaları tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. 50.000 TL borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabiliyor. Daha önce bankalardan, icralık avukatlık olanlar, kredi onayı alamazlar. Ayrıca bankalardaki icralık ve avukatlık, borçlarımızı kapatmak için kredi kullanmak istiyorsanız bu işlemleri yapamayacağınızı söylemek isteriz. Kredi almak istiyorsanız başvurunuzu hemen işlem yaparak, hesabınıza yatırmanız mümkündür.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvuru yapabiliyor. Sadece bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu nakit kampanyasına katılmak isteyenler, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacakları işlemlerde, düşük faiz oranlarından yararlanırlar.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, borç kapatma kredisi için 50000 TL'ye kadar en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir. Emekli olan ve emekli maaşını Garanti Bankası şubelerine taşıyarak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler alabilir. 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu yaparak, kredi kullanabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgi öğrenmeniz mümkündür.

Şekerbank

Şekerbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, öncelikli olarak diğer bankadaki olan tüm banka borçlarını kapatarak, kredi kullanabiliyor. Banka kartı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu geçerek hızlı bir şekilde banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Şekerbank şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra aynı gün içinde kredi onayı alarak kredi kullanabilirsiniz.