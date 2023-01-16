11 haneli TC kimlik numarası üzerinden ödemeler verilecektir! 45.000 TL ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 45 bin TL kredi ödemesi Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi ile birlikte vatandaşlara gelir belgesiz ve masrafsız olarak verilmektedir. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacak olan tüm vatandaşlara 45.000 TL kredi ödemesi hızlı bir şekilde verilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlara belirli Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılacak onaylanan krediler hesaplara yatırılarak bu iki banka üzerinden de kişilerin Banka hesabı üzerinden hesapları üzerinden görülecektir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan 45.000 TL kredi ödemesi alabilir.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak diledikleri zaman bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi için cebimde Kredi kampanyasını tercih edecek olan vatandaşlara kredim t.c kimlik ve doğum tarihi gün ay yıl olarak yazıldıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına gönderecek olan tüm vatandaşlara Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacağı ve sonucu da cep telefonuna mesaj olarak geleceği açıklandı. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda işlemlerini isterlerse sms ile değil internet bankacılığı mobil uygulaması olan Denizbank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilmektedir.