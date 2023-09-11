Reuters anketine göre cari açığın Temmuz'da 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Temmuz ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile sanayi üretim endekslerinin yayımlanmasının ardından Ekim 2025 vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Hazine bugün 2 yıllık gösterge tahvil ile başlayacak Eylül ayı iç borçlanma programında 74,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 110 milyar TL borçlanmayı planlıyor.

Hazine yarın 4 yıllık TLREF endeksli tahvil ve 5 yıllık gösterge tahvili yeniden ihraç edecek. Hükümet, ekonomide yaklaşık iki yıldır terk edilen ortodoks politikaları yeniden devreye sokarak hedefinden sapan enflasyon üzerinde yeniden kontrol sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon beklentilerini yükseltirken büyüme beklentilerini düşürdü. Tüm bu gelişmeler dolar ve euroyu nasıl etkiledi. İşte detaylar.

MEVDUAT FAİZLERİ NE DURUMDA?

TCMB'nin iki hafta önce aldığı ve yüksek maliyetlere ve enflasyonist baskıya neden olan döviz hedge mevduatlarının (DTH) hacmini azaltmaya yönelik adımlar sonrasında, döviz hedge mevduatlarının hacmi ve bu mevduatlardan arzu edilen çıkışı teşvik edecek TL mevduat faizlerinin seviyesi yakından takip ediliyor.

TCMB verilerine göre bankaların mevduat faizleri için gösterge kabul edilen 3 aylık mevduat faizi 1 Eylül ile biten haftada 6,83 puanlık önemli bir artış yaşayarak yüzde 37,59'a ulaştı. Bu, en az 2007 yılına kadar uzanan uzun bir dönemdeki en keskin artışa işaret etmektedir. Öte yandan, bir aylık mevduat faizinde 1,9 puanlık daha mütevazı bir artış görüldü.

11 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, seçimlerin ardından Haziran ve Temmuz aylarında önemli kayıplar yaşadıktan sonra hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. Türk Lirası (TL), döviz kuru üzerindeki kontrolün gevşetildiği Haziran ayından bu yana yüzde 22,8 oranında değer kaybetti. Bu sabah itibariyle kur 26,85 seviyesinde bulunuyor. Benzer şekilde Euro/TL de aynı dönemde yaklaşık 28,84'ten işlem görüyordu.