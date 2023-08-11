Altın fiyatları, ABD'de beklenenden daha düşük enflasyon verilerinin açıklanması sebebiyle dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesi ile bir ayın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme, altının son yedi haftanın en kötü haftalık performans noktasına geleceğini gösteriyor. Spot piyasada altın %0,05'lik hafif bir artışla ons başına 1.913,35 dolara ulaştı. Bu arada, ABD vadeli altın kontratları %0,1'lik bir düşüşle 1.946,20$'a geriledi.

Altın, Federal Rezerv yetkililerinin düşen enflasyona rağmen parasal sıkılaştırmanın sona ereceğine dair iyimserliği azaltan yorumlarının ardından Haziran sonundan bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Şu sıralarda altının gram fiyatı 1,667 liradan işlem görüyor. Şimdi gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını için güncel fiyatlara bir göz atalım.

ALTIN PİYASASINDA SON GELİŞMELER

Altının ons fiyatı şu anda yüzde 0,3'lük bir artışla 1.918 dolardan işlem görüyor. Dün açıklanan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını durdurabileceği beklentilerine yol açan enflasyon verilerine rağmen küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor. Söz konusu verilerin ardından ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yaşayacağına dair inanç artıyor. Sonuç olarak, Fed'in Eylül ayında politika faizini sabit tutma olasılığı şu anda para piyasalarında yüzde 91 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, günün ilerleyen saatlerinde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin açıklanacağını vurguladı. Ayrıca teknik açıdan bakıldığında altının ons fiyatı için destek seviyesinin 1.920 dolar, direnç seviyesinin ise 1.970 dolar olduğunu kaydettiler.

11 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ATIN FİYATLARI

Dün altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel bir gerileme yaşadı ve nihayetinde bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 daha düşük olan 1.661 liradan kapandı.

Şu saatlerde altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.667 liradan işlem görüyor. Bunun yanında şu saatlerde çeyrek altının 2.740 liradan, Cumhuriyet altınınsa 11.056 TL’den satıldığını söyleyebiliriz.