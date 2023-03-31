1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL? İşte 31 Mart 2023 fiyat listesi...

Prefabrik evler, uygun maliyetleri, hızlı kurulumu ve çevre dostu olmaları sebebiyle birçok insan tarafından tercih ediliyor. Ancak, prefabrik ev fiyatları evin büyüklüğü, malzeme kalitesi, teknolojik özellikleri, marka ve üreticiye göre değişiklik gösteriyor. Bu makalede, 2023 yılının 25 Mart tarihine kadar olan prefabrik ev fiyatlarını bulabilirsiniz.

1+1 Prefabrik Ev Fiyatları

1+1 prefabrik ev fiyatları, malzeme kalitesine ve markaya bağlı olarak değişiyor. Kaliteli malzemelerle yapılan 1+1 prefabrik evlerin fiyatı ortalama 100.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor.

2+1 Prefabrik Ev Fiyatları

2+1 prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğüne, malzeme kalitesine ve markaya göre değişiyor. Ortalama bir 2+1 prefabrik evin fiyatı 150.000 TL ile 250.000 TL arasında değişiyor.

3+1 Prefabrik Ev Fiyatları

3+1 prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğüne, malzeme kalitesine ve markaya göre değişiyor. Ortalama bir 3+1 prefabrik evin fiyatı 250.000 TL ile 400.000 TL arasında değişiyor.

4+1 Prefabrik Ev Fiyatları

4+1 prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğüne, malzeme kalitesine ve markaya göre değişiyor. Ortalama bir 4+1 prefabrik evin fiyatı 600.000 TL ile 1000.000 TL arasında değişiyor.

Yukarıda gördüğünüz fiyatlar, Mart 2023 itibarıyla 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklüklerdeki prefabrik evler için geçerlidir. Fiyatlar metrekare büyüklüklerine ve oda sayısına göre değişmektedir.

Örneğin, 40 metrekarelik 1+1 bir prefabrik evin fiyatı 201.350 TL iken, 166 metrekarelik 4+1 bir prefabrik evin fiyatı 630.000 TL'dir.

Fiyatlarımızda KDV dahil değildir ve nakliye masrafları müşteriye aittir. Ayrıca, evin montajı için de ek bir ücret talep edilmektedir.

Eğer prefabrik ev satın almakla ilgileniyorsanız, detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sonuç olarak, prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğü, malzeme kalitesi, teknolojik özellikleri, marka ve üreticiye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca, kurulum ve nakliye masrafları da fiyatlara eklenmelidir.

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