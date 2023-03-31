Milli Eğitim Bakanlığı Atama Kontenjanlarını Duyurdu

Uzun süreden beri öğretmen atama tarihleri ile ilgili bilgi haberi beklenirken toplamda 45.000 öğretmen ataması için harekete geçildi.

Milli eğitim bakanlığı Sayın Özer öğretmen ataması için ön başvuru alımlarının 27 Mart 2023 ve 1 Nisan 2023 tarihleri arasında olacağını ve atamanın gerçekleşeceği tarihinde 8 Mayıs 2023 olarak duyurdu.

Ön Başvurular 27 Mart’ta Başlıyor

Milli eğitim bakanlığı toplamda 45.000 öğretmen alımına ilişkin olarak duyuru yayımladı ve branş ve kontenjanlarının dağılımını da açıkladı. Bilet yok ama görevinde bulunan Sayın Mahmut Özer yeni öğretmen atama takvimine ilişkin öğretmen adaylarının ön başvuruya sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart 2023 ve 1 Nisan 2023 tarihlerinde alacağını ifade etti. Öğretmen adayları sözlü sınava alınacakları merkezleri ise 4 Nisan 2023’te öğrenebilecekler.

Yapılacak olan sözlü sınavlar ise 7 Nisan ve 16 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sonuçlarını 18 Nisan 2023 tarihlerinde açıklanacağı belgesi de paylaşıldı. Öğretmen adaylarının tercihlerini ise 8 Mayıs’ta açıklanacağını ve öğretmenlerin 1 Eylül 2023 eğitim ve öğretim tarihinden itibaren okullarda göreve başlayacaklarının bilgisi paylaşıldı.

Öğretmenlik İle İlgili Kontenjanlar

Öğretmenlik ile ilgili 103 alanda atama yapılacağını bilgisini paylaşan Mahmut Özal Bu anlamda en fazla atama yapılacak olan 5 alan kontenjanlarında sınıf öğretmenliği için 7.878 kontenjan rehberlik bölümü için 3604 kontenjan bulunuyor. Okul öncesi öğretmenliği için 3.269 kontenjan ilköğretim matematik öğretmenliği için 2656 kontenjan ve din kültürü ahlak bilgisi dersi için 2604 adet kontenjanın ayrılığına dikkat çekti.

Sayın Mahmut Özer atama yapılacak alanlara ilişkin başvuruların 50 taban puan üzerinden değerlendirileceğinin bilgisini de paylaştı. Öğretmen atamalarında en fazla son 20 yılda büyük bir alımın gerçekleştirileceğinin ifadesinin ardından 500.000’den 1 milyon 200 bin lira toplamda öğretmen sayının ulaştığı bilgisi de paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi ile 45 bin öğretmen ataması son 20 yılda yapılacak olan en büyük öğretmen ataması olacak diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.