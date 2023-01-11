11-12-13 Ocak tarihlerinde emeklilere 10.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı! Bankadan açıklama yayımlandı

10 bin TL nakit kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden sizlere 36 ay vadeli kredi ödemesi verileceği haberi geldi. On bin TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan Bireysel müşterileri için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı haberi verildi.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde gelir belgesiz işlem yapılmaktadır. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olmaları durumunda direk olarak bu bankalardan kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bankadan kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderebilmektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirecekleri bu kampanyalara katılmak için başvurularını banka şubeleri üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de yapabiliyor. 36 ay vadeli 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, onay alabilir ve Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 3 gün içerisinde başvuru şartlarına uygun olarak hemen işlemlerini, bankanın SMS servisiyle birlikte yapabiliyor. 11 12 13 Ocak tarihleri arasında cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi onayı almanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi veriliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusuna cep telefonu üzerinden yapacak olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeleri durumunda kredi başvurusu yapmış olurlar. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak onay alan vatandaşlar, mobil uygulama kullanıyorlarsa bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabilirler.