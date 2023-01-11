E-devlet üzerinden başvuranlar toplam 2100 TL ödeme alıyor! 15 gün içinde...

15 gün içinde... E-devlet üzerinden başvuranlar toplam 2100 TL ödeme alıyor! Aile Bakanlığı tarafından verilen destek başvuruları 2023 yılında da alınıyor. Aile Destek Programı başvurusu gerçekleştirmek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmeniz gerekiyor. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara kira desteği veriliyor. İhtiyaç sahibi aileler bakanlık tarafından verilen yardımlardan yararlanıyor.

Ödemeler düzenli olarak PTT üzerinden gerçekleştiriliyor. Yapılan başvurularda dar gelirli kişiler bir adım öne çıkıyor. Başvuruyu yapan kişinin durumu araştırılıyor. Eğer başvuru kabul edilirse 15 gün içerisinde ödeme yapılıyor.

Nakit Ödeme Nereden Yapılacak?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda 12 ay boyunca Aile Destek Programı ödemesinden yararlanabilirsiniz. 12 aylık ödeme programı 2023 yılında da devam edecek. Ödemeler Haziran ayına kadar yapılacak.

Kimler Bu Destekten Yararlanabilecek?

Aile Destek Programı ödeme programlarından yararlanmak için;

· T.C vatandaşı olmak,

· İhtiyaç sahibi olmak,

· 18 yaşından büyük olmak gerekir.

Kimler Bu Destekten Yararlanamaz?

Ev içerisinde memur ya da kamu işçisi çalışan kişiler bu destekten yararlanamaz. Başvuru yapılsa bile kurum tarafından değerlendirmeye alınamaz. Sizde şartları karşılıyorsanız PTT yardımlarından yararlanabilirsiniz.

Günümüzde bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Destek paketlerinden yararlanarak sizde ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz. Yardım taleplerinizi artık e devlet üzerinden kolayca iletebilirsiniz.

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