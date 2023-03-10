11-12-13-14-15 Mart tarihlerinde 5 bin TL ödeme olacak, TC kimlik ile alınacak!

11 ve 15 Mart tarihleri arasında t.c kimlik numaranız üzerinden alacağınız 5.000 TL krediler ile ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı. 11 Mart ve 15 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için verilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. başvurularınızı gerçekleştirerek 5000 TL'ye kadar kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödemeler alabilecek ve nakit kredilerinizi kullanarak da işlemlerinizi hızlı bir şekilde hemen yapabileceksiniz. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aşağıdaki bankalar destek vereceğini açıkladı.

Akbank hesabınızın olması durumunda 5.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hemen aynı gün içerisinde hesaplara yatırılabileceği bu kampanyadan yararlanmak için hemen işlem yapılmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kullandırılacaktır.

Akbank üzerinden 5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde bu bankadan kredi ödemesi alabileceği hakkında bilgileri görebilmektedir. 5000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz sizlerde banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara sms ile işlem yapılacaktır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 5000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli Kredi ödemeleri ile birlikte hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri sms ile ne kadar onay aldığı görülmektedir.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasını kısa mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. nakit kredi ödemesinden faydalanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve nakit krediler hesapları yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.