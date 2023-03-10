Akbank ev hanımlarına ödeme vereceğini açıkladı, Akbank'tan 50 bin TL'ye kadar ay sonuna kadar ödemeler devam kararı çık

Akbank ev hanımlarına ödeme yapacağını Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. nakit ihtiyacı olup Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen ev hanımlarına da ay sonuna kadar 50.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve başvuru şartlarına uygun olarak 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir.

Akbank ev hanımlarına ödeme vereceğini ve bu kredilerden şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebileceği bir kampanya hazırladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ev hanımları daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirebilecek ve diledikleri zaman yine bu bankalar üzerinden ödemeler alabileceklerdir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda destek olacak uygulama Akbank direkt uygulaması olarak gösteriliyor.

18 yaşından büyük ve ev hanımı olan kişilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması banka kredi puanı oluşması ve düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda bankadan sigortası olmasa bile kredi notu yüksek olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olarak ödemeler gerçekleştireceğini ve bu ödemelerde de uygun faizlerle hesaplarına hızlı bir şekilde işlem yapacağını açıkladı. nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olarak işlemleri hemen gerçekleştirilebilir ve nakit kredi ödemelerinden faydalanabilmek için aynı zamanda internet bankacılığı kredisinde masrafsız olarak seçenekler verilmektedir.