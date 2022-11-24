100.000 TL'ye satılık müstakil ev ilanları: Köy evi, bahçeli konutlara talep yağıyor! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına

Piyasanın 3'te 1'i fiyatına... 100.000 TL'ye satılık müstakil ev ilanları: Köy evi, bahçeli konutlara talep yağıyor! Halkbank son zamanlarda fiyatlarda düşüşe geçti ve tek katlı evleri satışa sundu. Bu evlere sahip olmak çok basit sadece internet tarayıcınızdan Halkbank icralık müstakil evler diye arama yapmanız yeterli. Daha sonrasında bu müstakil evler ya da bahçeli evler için teklif sunmanız yeterli olacaktır. Bu evler için herhangi bir şart aranmamakta ve koşul bulunmamaktadır. Bu sebeple köy evi almayı düşünenler ve bahçeli bir evde yaşamak isteyenler bu seçenekler hakkında bilgi alabilirler.

Yatırım yapmak isteyenler veya bu evleri kullanmak isteyen kişiler sadece en yüksek teklifi verip satın alabilirler. Evler konumuna göre ve kullanabilirliğine göre başlangıç teklif fiyatları değişiklik göstermektedir.

Mesela İstanbul’daki evler daha pahalı teklif başlangıçları bulunurken diğer illerimizde daha ucuz fiyatlardan teklif verebilme şansınız var. En küçük teklif verme fiyatı 3 bin TL olarak teklifinizi verebilirsiniz.

Nasıl Satın Alabilirim?

Sadece Halkbank icralık evler diye tarayıcınızdan aratmanız yeterlidir. Daha sonrasında en yüksek teklifi verip bu evlere sahip olabilirsiniz. Belirli bir başlangıç fiyatı olan dairelere ilk teklifi verdikten sonra eğer başka teklif veren kimse yok ise o icralık evin banka tarafından size ödeme planı çıkardığı şekilde ödemeye başlayabilirsiniz.

Bu evler ister şehir merkezinde ister dağ bölgelerinde Türkiye’nin dört bir yerinde bulunmaktadır yeni ev alacak olanların uğrak yeri olarak bilinmektedir.

Fiyatları Ne Kadar?

Genellikle fiyatları değişkenlik gösterir fakat 100bin TL ye müstakil veya köy evi sahibi olabilirsiniz. Fiyatları normal sıfır dairelere göre veya normal herhangi bir emlakçıya göre çok daha uygun olan bu icralık evlerin fiyatları son geçtiğimiz yıllarda çok düşük bir seviyede.

Eğer en yüksek teklifi veren siz iseniz ve başka sizden yüksek teklif veren yok ise Halkbank sizin ödemeniz için size kolaylık yaratarak icralık olarak satılan ev sebebiyle size kredi vermekte. Bu sebep ile evinizi çok rahat satın alma şansınız bulunmakta.

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