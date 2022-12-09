100000 TL'ye Kadar Olan Tüm Banka Borçlarınızdan Kurtulma Operasyonu Başladı! Bankalar Onay Veriyor

Bankalara olan borçlarından kurtulmak isteyen tüm vatandaşlar için işlemler gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verilecek, bankalar açıklandı. Bankalardan borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan sizlerde hızlı bir şekilde destek kredilerinden faydalanarak, onay alabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz kampanyalara katılarak 100 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolay halde kredi kullanarak hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler aşağıdaki bankalar üzerinden verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ta borç kapatma kredisi kampanyası

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelirken, bu bankalar, yapmış oldukları kredi kampanyalarında vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırmaktadır. 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar banka borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan işlemlerde ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi olarak vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemesi veriyor. 24 ay vadeli alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşterilere en yakın banka şubesine giderek borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise maaş müşterisi olması durumunda veya emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları durumunda kredi ödemesi vermektedir.