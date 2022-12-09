9 Aralık Başladı! Bugün Başlayan Emekli Kampanyasında Emeklilere Hemen Ödeme Verilecek

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde nakit kullanmak istiyorsanız, kamu bankaları tarafından başlatılan yeni kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden kullanmış olduğunuz emekli, kredilerini düzenli olarak ödediyseniz sizlere tekrardan bu ay içerisinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi verilecektir.

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi (emekli kredisi)

50000 TL kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. 50000 TL kadar emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu, Nakit kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi başvurusu gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler gerçekleştiriyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanmak istiyorsanız bu kamu bankaları üzerinden emekli maaşınızı almanız durumunda sizlere destek olacaktır.