100.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar Kapanacak! Bankalar atakta! Şimdi borçlar düşünsün!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan kişiler artık borç kapatma kredilerinde düşük faizlerden yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabiliyorlar. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Kamu bankaları üzerinden sizlerde borç kapatma kredisi alarak 100 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilir ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde alabilirsiniz.

100000 TL ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi, aynı anda verilecek olan bu kampanyalara katılacak olan kişiler, kamu bankaları üzerinden işlem yapacağı için düşük faizli kredi kullanacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi kampanyası başladı...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara borç kapatma kredisi ödemesi vereceğini duyurdu. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için işlemlerinizi yapabilecek ve bu bankalardan kredi alabileceksiniz.

Borç kapatma kredisi dediğimiz zaman aklımıza gelen kamu bankalara yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle de borçları olan tüm emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek bankadan emekli maaş hesapları üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa banka borçlarını kapatmak için Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Emekli olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirirken, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacak ve onaylanan krediden hesaplara yatırılacaktır.

Sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatılabildiği bu kampanyaları katılacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ise banka bu kişilerin sigortalılık sürelerine bakarak kredi onayı vermektedir. Sgk üzerinden sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta primleri yatıyor olması durumunda kefil vermeden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilir.