Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere 50.000 TL ödeme yapmaya başladı...

Son dakika emekli kampanyası başlatan Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda Garanti Bankası üzerinden sizler de kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve kredinizi hesabınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda işlemlerinizi yapmak isteyen tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi verecek onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak hemen kullandırılacaktır.

Garanti Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirerek başvuru şartlarına uygun olarak üç ay ertelemeli Kredi veriyor.

Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine sadece kimlikleri ile birlikte bu başvuruları yapabilir emekli maaşı başka bankada olan kişiler kredi başvurusu yapmak için maaşını Garanti Bankası şubesine taşımak durumunda kredi başvurusu yapabiliyor.

Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca 8000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabiliyorlar. Kredi kullanacak olan kişiler internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama üzerinden yapacakları tüm işlemlerde emekli maaşı hesapları üzerinden masrafsız olarak kredi ve kredi kartı seçeneklerinden seçerek istediği zaman nakit ihtiyacı olması durumunda bu bankadan kredi alabilmektedir.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi yapabileceğiniz bu krediler şartlara uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde hesapları ödeme yapılarak ödenmektedir.