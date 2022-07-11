100.000 TL borcu olan, kara listede olanlara haber! Artık sorunsuz nakit alınacak...

Bankalarda 100.000 TL ve üzerinde borcu olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzeri kampanyası yapılacağı açıklandı. Banka borçları üzerinden 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara borç transferi kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde ödeme kolaylığı sağlanarak 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi imkanları sunulmaktadır. Bankalarda olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bir nakit kampanyalarına katılmak istiyorsanız sizler de başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek bankalardan 100.000 TL borç transferi kredisi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden borç transferi kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabiliyor.

Sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu nakit kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek Kredi alabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi aldığınız zaman sizlerin tüm banka borçları tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanarak rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız birbirlerine giderek kimlik gelir vergisi ve kapatacağınız banka borçlarımızı öğrenerek şubelere gidebilir mi buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.