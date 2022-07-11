Johnson, Hiçbir Adayı Desteklemeyecek

Eski sağlık bakanı Sajid Javid, Muhafazakar Parti'nin "son birkaç yılda çoğu değer ve politika üzerindeki itibarının kaybolduğunu" söyledi. Başbakan Boris Johnson gazetecilere, yerine geçecek bir adaya destek sunarak "kimsenin şansına zarar vermek istemeyeceğini" söyledi. Dışişleri Bakanı Liz Truss, liderlik teklifinin bir parçası olarak "ilk günden" vergileri kesmeye başlama sözü verdi Bu arada, Muhafazakarların 1922 Komitesi'nin ortak genel sekreteri Bob Blackman, adayların ilk turdan ilerlemek için 36 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyacaklarını söylüyor. Eski şansölye Rishi Sunak, şu anki bahisçilerin en iyi iş için favorisi - şu anda toplam 11 aday var İşçi lideri Keir Starmer, Tory adaylarının "fantezi ekonomisinin silahlanma yarışına" girdiğini söyledi

Javid: "Zehirli dedikodular ve saldırı notları ve iddialar etrafa saçılıyor"

Sajid Javid, davasını bir sonraki Muhafazakar lider olarak görüyor.

Hafta sonu adaylar arasındaki çamurlaşmayı ele alıyor.

"Hafta sonu basınından bazı haberlere bakmanın iyi bir başlangıç ​​olmadığını söylediğim için üzgünüm.

Javid, "Zehirli dedikodular ve saldırı notları ve iddialar etrafa saçılıyor" diyor.

"Bazı insanlar oyunu oynaman gerektiğini söylüyor. Bunu kabul etmeyi reddediyorum.

"Bu, House of Cards veya Game of Thrones değil - ve sadece oyundan zevk aldıkları için burada olan insanlar yanlış yerdeler.

"Bu bir araya gelme zamanı. Ayrılık değil."

Zahawi, hızla yükselen vergiyi düşürme sözü verdi

Vergi, liderlik adaylarının sahalarında hızla baskın bir konu haline geldi.

Vergi planlarını ortaya koyan en son kişi, Tory lideri (ve dolayısıyla Başbakan) seçilirse 2023 ve 2024'te gelir vergisini düşürme sözü veren yeni atanan Şansölye Nadhim Zahawi.

Temel gelir vergisi oranını gelecek yıl 19p'ye ve ertesi yıl 18p'ye indireceğini söylüyor.

Londra'nın merkezindeki bunaltıcı Churchill Savaş Odalarında Muhafazakar bir etkinlikte konuşurken, izleyicilerine vergi ve harcamaların "çok uzun yıllardır" "bir anda fırladığını" söylüyor.

'Kimsenin şansına zarar vermek istemem' - Johnson

Muhafazakar lider olarak istifa etmesinden bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan Boris Johnson, "kimsenin şansına zarar vermek" istemediği için hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Ancak liderlik seçiminin sonucunun "iyi" olacağını tahmin ediyor.

'Dürüst olacağım, bir teklif planlamadım' - Chishti

Ünlü bir isim olmaktan çok uzak olan milletvekili Rehman Chishti, BBC'ye Tory liderliği için teklifini dün gece geç saatlerde başlattığını anlatıyor.

Son aylarda Downing Caddesi 10 Numara'da olanları "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Gillingham ve Rainham, BBC News'e şunları söyledi: "Size karşı dürüst olacağım, bir yıldır bir liderlik kampanyası planlamıyorum. Ya da iki yıldır. Hiç de değil.

"Yeni fikirler getiriyorum. Kampanyam üzerinde çalışan çok fazla insan yok.

"Bu kendine inanmakla, kararlılıkla ilgili."