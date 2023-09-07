Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara özel büyük bir fırsat sunuyor. Banka, emekli maaş hesaplarına sahip olan müşterilere 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut borçlarını kolayca kapatmalarına yardımcı olmak amacıyla 24 ay vadeli bir kredi fırsatı sunuyor. Bu krediye başvurmak isteyen emekliler, başvurularını 3 ay ertelemeli olarak banka şubelerinden kolayca yapabilecekler.

Başvuru İmkanları Nedir? Ziraat Bankası Başvuru şartları!

Emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek gerçekleştirebilirler. Ancak banka, nakit ihtiyacı olan emeklilere daha hızlı hizmet vermek için şubelere gitmeden de başvurularını online platformlar üzerinden yapma olanağı sunuyor. Bu sayede emekliler, zorunlu bir şubeye gitmeye gerek kalmadan işlemlerini hızlıca tamamlayabilirler. 18 yaş üzerinde olmanız gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca kredi notu ve kredi sicili de önemli olmaktadır.

100000 TL Borçlarınızı Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, emekli maaş hesaplarına sahip olan müşterilere özel bu kredi fırsatını belirli şartlar dahilinde sunuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilirler. En yakın banka şubesine giderek Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve verilecek olan 24 ay vadeli 100.000 TL borç kapatma kredisi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayacak ve kredi kullanmak istediğiniz zaman da sizlere hemen ödeme verilecektir. Ziraat bankası düşük faizlerle sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadırlar.