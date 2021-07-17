Son dakika: 10000 TL Hesaplara Yatıyor, Son Dakika Olarak Duyuru Yapıldı, Geri Ödemesi ise 36 Ay Olacak. Bankalar üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 10 bin TL 36 ay vadeli kredi dönemi başladı. Sizlerde 10 bin TL kredi almak istiyorsanız, başvuru yapacağınız bankaları araştırıp, uygun faiz oranları ile işlem yapabileceksiniz. İşte detaylar...

Bankalardan kredi alacak olan müşteriler genellikle hemen onay veren ve belge istemeyen bankaları daha çok tercih etmektedirler. Bunun sebebi ise daha hızlı işlem yapılması ve aynı dakika içinde kredi sonucunu öğrenmeleridir. Sizlerde eğer bir bankadan kredi alacaksanız bu tarz bankaları araştırmalı ve bu bankalardan aynı dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenip yine aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz.

Gelir belgesiz kredi kullanacaklar, 10.000 TL ve üzerinde kredi kullanmak istiyorlarsa kredi notunun diğer banka kampanyalarına göre daha yüksek olması gerekiyor. Ayrıca bankalarda icralık ve avukatlık olursanız da kredi almanız imkânsızdır.

ING Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

ING sadece ihtiyaç kredilerinde gelir belgesiz olarak kredi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerinden veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir. 10.000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vadeli olarak kredi kullanmanız mümkün. Gelir belgesiz olarak verilen bu kredilerde uygun faizlerle işlem yapmak istiyorsanız kredi notunuzun 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Finansbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

10.000 TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız gelir belgesiz olarak kimlikle şubelerden kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer bu bankadan bir hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Akbank Direkt internet bankacılığı üzerinden 10.000 TL 36 ay vadeli gelir belgesi vermeden kredi kullanmanız mümkündür. Bu kredileri kullanabilmeniz için Akbank Direkt bankacılığını kullanmanız gerekiyor. Akbank internet bankacılığına giriş yaparak hafta sonu bile bu krediyi kullanabilirsiniz. Bu krediler sadece ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir.

Garanti BBVA Gelir Belgesiz 10.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler internet üzerinden veya banka şubelerinden kimlikleri ile sadece kredi kullanabilirler. Bu kredileri gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz. Yalnız banka sizin kredi notunuza ve kredi sicilinize göre sorgulama yaptıktan sonra kredi alabilmeniz için 3 aylık sigortanızın olması gerekmektedir. Kredi onayı aldıktan sonra aynı gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Gelir Belgesiz Kredi

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurularında gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorsanız bu bankadan maaş almanız gerekmektedir. 10.000 TL kredi başvurusu için en yakın banka şubesine veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız 6 aylık sigortanızın yatmış olması veya emekli olmanız gerekmektedir.