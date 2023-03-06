10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans müjdesi geldi! Trink diye hesabınıza yatıyor!

Ekonomimin değişkenliği ile nakit avansa ihtiyaç çoğaldı. Ziraat Bankası 10 bin TL taksitli nakit avans kampanyası ile bu süreçte gönüllere su serpti. Bu fırsatın sunulması ile birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi verilmektedir. Bu fırsatı sunan Ziraat Bankası beklemeden nakit avans çekmek isteyenler için de çok büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Ziraat Bankası Nakit avans kampanyasından faydalanma şartları nelerdir?

Bu hizmetten faydalanmak için Ziraat Bankası hesabınızın olması gereklidir. Hala Ziraat hesabı olmayanlar için mobil başvuru özelliğinden yararlanılabilir. Kredi kartına başvuru sağlanarak bu hizmet kullanılabilir.

31 Mart’ta bitecek bu kampanyadan isteyen herkes yararlanabilir. 10 bin TL nakit avans imkânı sunmaktadır. Taksitlendirmesi 6 ay olacak şekildedir. Bu kampanyaya başvurmak için Ziraat mobile ihtiyacınız olacak. Uygulamanın indirilmesinin ardından kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankasının uzaktan yeni müşterilerine sunduğu avantajlar

Yıl boyunca EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz olacaktır. İlk yılda geçerli kartın yıllık ücreti alınmayacaktır. Uzaktan yeni müşterilerine 10 bin TL nakit taksitli avans hizmeti vermektedir. Bu avantaj ileBankkart kredi kartı özelliği sayesinde tek seferlik beş yüz TL veya üzeri alışverişlerinde yirmi beş TL toplamda yüz elli TL kadar Bankkart lira vermektedir.

Bankkart liralar işlem sonunda hesaba yüklenmektedir. Bu avantajdan mobil bankacılık aracığıyla başvuru yapanlar kolaylıkla faydalanabilecek. Bu hizmetten kredi kartı tanımı yapıldıktan hemen sonra kullanıma başlanılabilecek.

Kampanya kapsamında bireysel Bankkart ve asıl kredi kartları dahil edilmiştir. Diğer ek olarak kullanılan kartlar kampanya kapsamında yer almayacak. Kredi kartı başvurusu onaylanmamış vatandaşlar ne yazık ki bu hizmetten faydalanamaz.

Taksitli nakit avans işlemi başlatıldığında geri ödemesi ya da iptali yapılmamaktadır. Ayrıca kartın hesap kesimi tarihinin değişkenliğinin yapılması da mümkün değildir.

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