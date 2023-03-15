10.000 TL 20.000 TL ve 35.000 TL Kefilsiz, Senetsiz, Belgesiz, İmzasız, Nakit Ödeme Yapılacak, 2 Banka Açıklama Yaptı...

10.000 TL 20.000 TL ve 35.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi ödemelerini gerçekleştirerek uygun faizlerle işlem yapacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilecek ve nakit kredi ödemeleri banka şubelerine gitmeden vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. 2 banka tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında İhtiyaç Kredisi olarak alacağınız bu kredilerde sizlere verilecek olan limitler 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır.

Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan Bu kampanyada özellikle Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi başvuruları hemen aynı gün içinde yapılır ve ödemelerde bankaların müşterisi olması durumunda 3 banka tarafından hızlı bir şekilde verilmektedir. kefilsiz senetsiz gelir belgesiz ve imza atmadan kredi almak istiyorsanız bu bankaların internet bankacılığı uygulamalarına girerek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve belirtilen limitlerdeki kredileri hesaplarınıza yatırarak şubelere gitmeden hemen ödeme alabileceksiniz.

Akbank hesabınızın olması durumunda yapmanız gereken tek şey 444 25 25 numarasını arayarak Akbank direkt internet bankacılığı şifresi oluşturmak olacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde sonuç verilir ve dakikalar içerisinde onaylanan tutar 36 ay vadeli olmak şartı ile birlikte masrafsız bir şekilde kendi Akbank hesaplara yatırılanmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden yapılacak olan başvurularda özellikle de Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız bu banka tam sizlere göre olmaktadır. 50-30 numarasına t.c kimlik numaranızı göndermeniz halinde Finansbank üzerinden değerlendirmeye alınacak ve kredi notunuzun uygun olması durumunda hızlı bir şekilde işlem yapacaksınız.