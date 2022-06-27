Garanti BBVA Bankası Emekliye Özel Ödeme Veriyor: Hangi Emekli Alabilecek Yayınlandı!

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için ve emekli olmaları durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli olan vatandaşların özellikle banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapabilecekleri bu nakit kampanyalarına katılabilmeleri için şubelere gitmeden de artık internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceği duyuruldu. Emekli olan kişiler paraya ihtiyaçları olması durumunda kendi emekli maaş hesapları üzerinden bankalar aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar.

Emekli maaş aldığınız zaman ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, kredi puanınız düşük olsa bile bankalardan maaş almanız durumunda sizlere onay verilmektedir. Garanti Bankası, kendi bankasından emekli maaşı alan ve emekli maaşını Garanti Bankasına taşıyan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Garanti BBVA Emekli Kredisini Duyurdu!

Garanti Bankası üzerinden emekli kampanyası kredisi'ne katılmak için ilk önemli şartımız, bankadan maaş almak olmaktadır. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekli eğer emekli maaşını bu bankadan alıyorsa, herhangibir işlem yapmadan internet bankacılığı şifresi alabilir, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilir. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredisi ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri, istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankadan almış olduğunuz düşük faizli krediye 100.000 TL'ye kadar kullanabileceksiniz. 100.000 TL emekli kredisi alacak olan emekliler, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatmak kaydıyla onay alabilmektedir. 24 ay vadeye kadar yapacağınız bu işlemlerde, eğer 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, sadece 50000 TL'ye kadar kredi kullanmanız gerekiyor. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapacak olan Garanti Bankası'ın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru almaktadır. Güncel kredi faiz oranlarını ve başvuru aşamalarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, ayrıca emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 2000 TL ye kadarda emekli promosyonu vermektedir.