10000-20000-30000 TL ödeme! Bankalar birleşti ve bu ödemeleri hesaplarınıza atacak!

10000-20000-30000 TL ödeme almak isteyenlere bankalardan duyuru geldi. Nakit isteyenler banka şubelerine gitmeden de kredi alabilecekler. 10000-20000-30000 TL ödeme almak için başvuru yapacak olan kişilere yapılan bu yeni duyuruda banka müşterisi olan kişiler uygun faizlerle kredi alabileceklerdir. 10000-20000-30000 TL 36 ay vadeye kadar aşağıdaki bankalar tarafından sizlere verilirken, banka isteyen vatandaşlara bu kredilerde ilk taksit ödemesini de ertelemeli yapacaktır.

KREDİ BAŞVURUSU

Acil ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişilere bankalar hemen sonuç vermektedir. Kredi notu uygun olan herkes, başvurusunu yaparak bu bankadan kredi alabilirler. Banka müşterisi olmanız durumunda Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası sizlere 10000-20000-30000 TL ödeme vermektedir.

DENİZBANK

Denizbank kredi başvurusu yapmak için SMS atacaksınız. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, KREDİM TC KİMLİK ve Aylık gelir yazarak bu mesajı 3280 numarasına atan herkes, başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde kredi almış olacaksınız ve kredinizi hesaba atacaksınız.

AKBANK

Kredi kullanacak olan kişiler, Akbank hesabı varsa, 10000-20000-30000 TL ödeme için bankaya gitmesine gerek kalmadan, Akbank direkt uygulamasından kredi alabileceklerdir. Bu şekilde kredi alacak kişiler, hemen işlem yapacak ve onaylanan krediyi hesaba atacaklardır. Kredi notu uygun olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda da kredileri hesaplarına attıktan sonra, düşük faizli ödeme alacaklardır.

YAPI KREDİ BANKASI

SMS ile 10000-20000-30000 TL ödeme almak isteyenlerin tercih ettiği banka Yapı kredi bankası olarak biliniyor. Banka müşterisi olmanız durumunda SMS ile kredi onayı alan kişiler, bankadan Yapı Kredi Mobil uygulaması ile hemen hesaplarına ödeme alacaklardır. Kredi notu uygun olan herkes, SMS ile başvuru yapmak için BİREYSEL TC KİMLİK NUMARASI AYLIK GELİR Ve DOĞUM TARİHİ yazarak bu mesajı 4411 numarasına göndermesi gerekmektedir.