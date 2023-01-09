10000 20000 30000 40000 50000 TL kredi için şartları zorlayan bankalar, Tekrar duyuru yaptı! Kimlikle ödenecek

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen verilmektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, başvuru gerçekleştirerek, kredi ödemeler alabilmektedir. Nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara özellikle devlet kredi verecek olan özel bankalar düşük faizlerle işlem yapmaya devam edecek.

Akbank kredi başvurusu...

2022, yılında en çok kredi başvuruları alan bankaların başında gelen Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle vatandaşlara düşük faizli kredi ödemeye devam etmektedir. 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasından sizlere, SMS ile sonuç vermektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak kullanmak istediğiniz miktarı yazıp, bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank, aynı zamanda kendi banka müşterilerine Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi vermektedir.

QNB Finansbank kredi başvurusu...

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit birkaç işlemden oluşmaktadır. Kimlik numaranız 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek veya bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu bankadan 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabilirsiniz. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.