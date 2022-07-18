1000 TL'den Fazla Bankaya Borcu Olan Kişilere Açıklama Geldi, Ziraat Bankası Kredi Borçlarınız İçin 48.500 TL Ödeyecek!

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankası olan Ziraat Bankası, 48.500 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişilere banka şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde sonuç verilerek, kredi kullandırımı yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Ziraat Bankası müşterisi olup veya Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması gerekiyor.

Ziraat Bankası almış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere başvurularını gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde sonuç veriyor. 36 ay vadeye kadar alacağınız kredi başvurusu sonucu sonumuzun da onay almanız durumunda, sizlerin tüm banka kredi ve kredi kartı borçları kapatılarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca, borç kapatma kredisi alabilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda 48500 TL'ye kadar yapacakları bu kredi ödemeleri sonrasında hızlı bir şekilde sonuç olabilmektedir. Diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borcunuzu kapatarak, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 48500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek, 1.54 faiz oranlarından yararlanıp Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak yapacakları bu kredi kampanyalarında 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilecek ve düşük faiz oranları ile diğer bankadaki olan tüm banka borçlarını kapatacaklardır.