100 bin, 170 bin, 300 bin TL tek tıkla hesapta! O banka paraları fora etti!

O banka paraları fora etti! 100 bin, 170 bin, 300 bin TL tek tıkla hesapta! Mart ayı boyunca, acil nakit ihtiyacı olanlara 100.000 TL ile 300.000 TL arasında düşük faizli kredi desteği sunan İhtiyaç Kredisi kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Türkiye'deki ekonomik krize ve deprem felaketine ek olarak, vatandaşların nakit paraya olan ihtiyacı daha da arttı. Bu nedenle, bankalar düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları yaparak vatandaşlara yardımcı oluyor. Burganbank, müşterilerine 100.000 TL ile 300.000 TL arasında düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır. Burganbank ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını önemli ölçüde düşürerek vatandaşlara yardımcı oluyor. Bankaların düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizi okuyun.

Burganbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi desteği sunacağını açıkladı. Burganbank, mevcut müşterilerine ve yeni müşterilerine 100.000 TL ile 3000.000 TL arasında düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Kredi vade sayısı, kredi miktarına göre belirleniyor. 50.000 TL ve altındaki kredi kullanımları için maksimum vade 36 ay, 50.001 TL-100.000 TL arası kullandırımlar için maksimum vade 24 ay, 100.001 TL ve üzeri kullandırımlar için maksimum vade 12 aydır.

Ayrıca, Burganbank da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürerek tüm bireysel ihtiyaçlar için düşük faizli ihtiyaç kredisi limitlerini arttırdığını duyurdu. Burganbank’ın ihtiyaç kredisi faiz oranları 0.99'dan başlıyor. Kredi faiz oranları, kişilerin kredi notu, kredi vade sayısı ve miktarına göre belirleniyor. Mart ayı içinde kredi başvurusu yapmak isteyenler Burganbank şubelerine giderek ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak kredi alabilirler.

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