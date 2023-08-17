Sigortalılar, farklı haklardan yararlanarak emekli olabiliyor. Normal emeklilik için prim ödeme gün sayısının, yaş şartının ve sigortalılık süresi şartının sağlanması gerekiyor. Ancak EYT kapsamında yaş şartı kaldırıldı. EYT’den yararlanmak isteyenlerin 1999 öncesinde sigortalı olması gerekiyor. Ayrıca prim ödeme şartı da var.

Erken emekli olmak isteyenlerin yararlanabileceği haklardan biri kısmi emeklilik olarak açıklandı. Kısmi emeklilik şartları, yıllara göre değişiyor. Bu nedenle prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı, her yıl için farklı olabilir. 3600, 4500 ya da 5400 gün prim ödeyerek kısmi emekli olunabilir.

3600 GÜNLE KİMLER EMEKLİ OLUNABİLİR?

3600 günle emekli olmak isteyenlerin, 08.09.1999 öncesinde sigortalı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 50-55 aralığında değişen yaş şartı da sağlanmalıdır. 08.09.1999 sonrasında yasal mevzuatta değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik sonrasında prim ödeme gün sayısı şartı 4500 güne çıkarıldı. Yaş şartı ise 58-60 olarak belirlendi. 20.04.2008 sonrasında ise kısmi emeklilik prim ödeme gün sayısı şartı 5400 gün oldu. Yaş şartı 58-60 olarak uygulanmaya devam ediliyor. Bu tarihten sonra 25 yıllık sigortalılık süresi şartının da sağlanması gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Erken emeklilik için kadınlar, doğum borçlanması hakkını kullanabilir. Erkekler, askerlik borçlanması hakkını kullanabilir. Kadınlar, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapabilir. Ancak en fazla 3 çocuk için borçlanma yapma hakkı sunuluyor. Kadınlar, toplam 6 yıl borçlanma yapabilir.

Erkekler, askerlik süresinin tamamını borçlanabilir. Erkekler, 2 yıla kadar askerlik borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Borçlanmanın yanı sıra yapılandırma yasalarından da faydalanmak mümkündür. Erken emekli olmak isteyenler, gerekli şartları sağladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapmalıdır.

Kurum, başvuru şartlarının sağlanması halinde emekli maaşının bağlanmasına karar verir. Gereken şartları sağlamayanların, emekli olması mümkün değildir. Malul durumda olanlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için de erken emeklilik düzenlemeleri vardır.