10 milyon üzeri emekliye Müjde! Emekli maaşı alan tüm emeklilere verilecek: Duyuru yapıldı!

Milyonlarca emekli için açıklama geldi. Bankalar emekli vatandaşları bankaların çekmek için promosyon kampanyaları başlattı. Yapı Kredi Bankası emekliler için promosyon kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını banka üzerinden alan ya da maaşını banka üzerine taşıyan emekli vatandaşlara yönelik promosyon ödemesi yapacak.

Nakit ihtiyacı hisseden emekli vatandaşlar için fırsat olan promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşını banka üzerine taşıyan emekli vatandaşlara aldıkları maaşlara göre promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşı 7 500 lira ile 9 999 lira arasında olan emekli vatandaşlara 6 750 lira ödeme yapılacak.

Emekli Vatandaşlara Promosyon Kampanyası;

3 – 31 Mart 2023 tarihlerinde SGK emekli aylığı alan vatandaşlar 3 yıl boyunca banka üzerinden maaş almalarını taahhüt etmeleri halinde 8 500 liraya kadar nakit promosyon alabilecek. Promosyon taahhütnamesi imzalanarak ek koşul gerektirmeden aylık geliri 3 500 liraya kadar olanlara 4 500 lira, aylık geliri 7 500 liraya kadar olanlara 5 250 lira, aylık geliri 10 000 liraya kadar olanlara 6 750 lira ve aylık geliri 10 bin liranın üzerinde olan kişilere ise 7 500 lira nakit ödeme yapılacak.

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanması durumunda ise 60 gün içerisinde iki adet yeni fatura ödeme talimatı verilmesinde bağımsız olarak 250 lira nakit ödül verilecek. Kampanyanın başlangıç tarihi ile taahhüt imzalayan müşterileriler ilk maaş ödemesini takip etin ayın ilk günü başlamak üzere 3 ay boyunca 0 faizle 2 bin liraya kadar hesap limitinden faydalanabilecek.

Kredi kartı kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar 20 Ocak 2022 – 2 Mart 2023 tarihleri arasında ek ödül taahhüdü vermeleri, taahhütten faydalanan müşterilerin ise taahhütlerini iptal edip tekrar vermeleri halinde kampanyadan faydalanamayacaklar.