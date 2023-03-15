Son dakika EYT haberi, Bakan Nebati Açıkladı! İki Katına Çıkardık!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girin uygulama ile 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılmış oldu. Düzenleme ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Açıkladı! İki katına çıkardık diyerek EYT’li vatandaşlara müjde verdi. EYT’de son durum ne? İşte konu ile ilgili detaylar…

Vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolu açıldı. EYT’deki son durum merak ediliyor. İlk maaşlar ne zaman yatacak? Başvuru süreci nasıl işliyor? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından milyonları ilgilendiren müjde geldi. İki katına çıkardık diyerek kimsenin beklemediği müjdeyi milyonlara duyurmuş oldu. İşti EYT ile ilgili haberin detayları…

Bakan Nebati'den Müjdeli Açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi 11 ili etkilerken ekonomiye de ağır bir darbe vurdu. Ancak bunların üstesinden gelinecek ifadeleri kullanan Bakan Nebati EYT’li vatandaşlara da müjde verdi. EYT kapsamında olan kıdem tazminatı kefalet hacmi iki katına çıkardıklarını duyuran Nebati, “2022 yılında elde edilen yüzde 5,6 lık büyüme oranı ile dünyada en yüksek büyüme performansı sergilendi. Mali imkânlar ile vatandaşlarımıza daha önce söz verilen EYT’yi uygulamaya geçirdik. Tüm emekçi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Depremde yaşanan hasarlarında yükünü ortadan kaldıracağız. Bu noktada EYT nin iş dünyası üzerindeki yükünü azalmak adına daha önce kefalet hacmi 25 milyar TL den 50 milyar TL ye çıkarıyoruz.

Bu olağan üstü dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verilmiş olan sözlerin arkasında durduğunu ön plana çıkarır. Her zaman vatandaşın yanında olacağımızın güncel bir örneğidir.” Sözlerine yer verdi.