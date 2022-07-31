10 milyon emekliye 10 bin TL nakit destek! Bankalar resmen duyurdu! Kimlik Sorgulaması sonrasında onay var...

Başvuru yaparak nakit kullanmak isteyen emekliler için 10000 TL'ye kadar nakit destek ödemeleri, haberi geldi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sadece Ziraat Bankası'nın değil tüm kamu bankalarının bu kampanyayı, yaptığı açıklandı.

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan vatandaşları hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sunulacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, sizlerde kampanyaya katılabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

10 milyon emekliye 10000 TL nakit ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 10000 TL nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız hızlı bir şekilde bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvurularında bulunabiliyorlar. Devlet bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyalarda özellikle emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabileceği haberi geldi. On bin TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanmayan, emekliler, para yüksekliklerde de borç kapatma kredisi alabilmektedirler.