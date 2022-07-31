Son Dakika! TC kimlik sorgulaması yapılan vatandaşlara 40.000 TL ödeme

Son dakika olarak ödemeleriyle ilgili bilgiler yayınlandı. 40000 TL kadar nakit kullanacak olan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Sadece bir banka değil, daha fazla banka üzerinden kredi kullanabileceğinizi haberini vermek istiyoruz. TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara banka, 3 ay ertelemeli olarak kredi verecek.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi işlemleri yapılıyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka, 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yaptırabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine giderek de kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazan vatandaşlar, bu bankadan 44 25 numarasına mesaj göndermesi durumunda 40000 TL kredi ödemesi alır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden işlemlerini yapmaktadırlar. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli, cebimde kredi kampanyasına katılarak, 40000 TL kredi ödemesi alabilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cebimde kredi kampanyasına katılmak için 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak mesaj gönderin. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabilecek ve onaylanan bakım, hemen hesabınıza yatıra bileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz.