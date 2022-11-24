İş Bankası tarafından yapılan açıklama ilgi topladı! Kartı ve Banka Hesabı Olan müşteriler kartlarına nakit ödeme alabil

Nakit ihtiyacı yaşayan kişiler için, İş Bankası tarafından önemli bir açıklama gün itibari ile yapıldı. Özellikle son günlerde ve sene sonuna yaklaşırken nakit ihtiyaçları her geçen gün artış göstermektedir. Dolayısıyla banka tarafından yapılan son kampanya, nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bir çok farklı ihtiyacını giderebilmeye yönelik özel bir kampanya ile duyurulmuştur.

Özellikle nakit ihtiyacı yaşayan kişiler, çeşitli bankalara başvur gerçekleştirerek bu başvuruları sonrasında nakit ihtiyaçlarını giderebilme yönelik çeşitli ürünleri sahip olmaya çalışmaktadır. Ancak İş Bankası bu konuda müşterilerinin iyi niyetini ve iyiliğini düşünerek internet sitesi üzerinden de yaptığı açıklama dahilinde banka müşterilerine ve kartı olan vatandaşlara nakit ödeme yapabileceğine dair bir duyuru paylaşmıştır.

Buna göre İş Bankası üzerinden bir kart kullanıyorsanız, sizlere sunulan kampanyaya katılım göstererek, buradan 150 TL tutarında varan bir ödeme limitinde para alabilirsiniz. Özellikle, toplam harcama tutarının kart üzerinden yapılması halinde, sizleri yapılacak olan bu ödemeleri nakit olarak kartlarınız üzerine alabilir ve puan uygulaması olarak da kullanmayı tercih edebilirsiniz.

İş bankası tarafından başlatılmış olan bu kampanya kapsamında, nakit ihtiyacında bulunan banka müşterilerine, ay sonunda kartlar üzerinde limiti tanımlanacak şekilde bir yükleme işlemi yapılmaktadır. Özellikle ay sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyada yılbaşı ihtiyaçlarınız ve yeni seneye hazırlık yapabilmek için gerekli olan alışveriş faaliyetlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde banka tarafından yapılan bu önemli kampanya, bir çok farklı ihtiyaca karşılık gelmektedir.