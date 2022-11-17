10 milyon emekli olan kişilere, Cuma gününden sonra ödeme! İmzalar atıldı ve Almayan kalmayacak

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen kişiler için son zamanlarda yapılan kampanyalardan bir tanesi de 50000 TL 'ye kadar verilen gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyası olarak geçiyor. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödemeler gerçekleştirilmektedir.

3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz kampanyalar, cuma gününden sonra başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte ödenecektir.

10 milyon emekli için müjdeli haber geldi!

İhtiyacı olan emekliler, başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları işlemlerde internet bankacılığını kullanabiliyor. Emekli maaş hesabını, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde ise kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte nakit alabiliyorsunuz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapacak olan kişiler sadece kamu bankaları üzerinden değil, özel bankalar üzerinden de başvuru yapabilmektedir. Emekli maaşınız eğer kamu bankaları üzerinden alınıyorsa başvurunuzu en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte de yapabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden emekliye kredi!

Garanti Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirildiğinin resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilir, onaylanan krediyi hesabınıza yatırarak, istediğiniz zaman kullanabilir ve özellikle borç kapatma kredisi almak istiyorsanız da bu bankadan destek alabilirsiniz.