Son Dakika Haber! PTT Ödemeleri Başladı! 40.000 TL Ödeme Verilecek ve Kimlik İle PTT Gişelerden Alınacak!

Ptt yapmış olduğu yeni, Nakit kampanyasıyla birlikte vatandaşlara yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olan kişilere belirli politikalar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda nakit ihtiyacı olan kişilere belirli kredi politikalarına uygun olarak diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalarda 40000 TL'ye kadar sizlere kredi ödemesi verilirken, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sonlanacaktır. 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek nakit alabileceğini söylemek istiyoruz.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde, diledikleri zaman SMS ile de başvuru yapabileceklerdir. Ptt ve Aktifbank arasında yapılan anlaşmada emekli olan vatandaşlar da düşünüldü ve emekli maaşına, bankalardan alan kişiler nakit kredi kullanmak için 80000 TL'ye kadar ödeme yapacağı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ptt ve Aktifbank üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

SMS KREDİ

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuz üzerinden SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler gerekli mesaj atacaktır. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT üzerinden başvuru yapmış olacaksınız. Sms ile kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerine hemen yapabilmektedirler. Ptt şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.