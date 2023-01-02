10 gün içinde Akbank hesabı olanlara 10.000 TL ödeme veriliyor! Banka müşterisi olmanız yeterli, Onay alın!

Akbank üzerinden başlatılan kampanyada 10 gün içerisinde bir bankada hesabı olan vatandaşlara 10000 TL nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 10000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilecek. 10 gün içinde kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için banka kredi notu uygun olması gerekmektedir.

Akbank kredi başvurusu...

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için banka müşterisi olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler aynı zamanda banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda, Akbank üzerinden sorunsuz bir şekilde Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile birlikte kredi kullanabilmektedir.

Sms ile başvuru

Sms ile başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda kredi işlemlerini gerçekleştirebilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olmaları ile birlikte kredi ödemelerini banka müşterisi olması durumunda SMS ile onaylanan tutarı, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabilir. On bin TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yaparak, kredi alabilirsiniz.