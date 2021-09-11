10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü! Doğru Bilinen Yanlışlar

İntiharın günümüzde en önemli sağlık unsurlarından birisi olduğunu ifade eden Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzmanı Dr. Serhat Korkmaz, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz yaşam tarzının insanları her geçen gün daha da yalnızlaştırdığını ifade eden Korkmaz, doğru bilinen yanlışları da anlattı. Bir kişinin kendini öldürmeyi gerçekten istemesi durumunda onu kimsenin engellemeyeceği şeklinde toplumda benimsenen düşüncelerin yanlış olduğu ifade edildi.

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü sebebi ile yazılı bir açıklama gerçekleştiren Dr. Korkmaz intihara sürükleyen nedenler hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra intiharın önlenmesi hususunda da açıklamalarda bulunan Korkmaz, intiharın önüne geçmede sosyal bağın önemine vurgu yaptı.

Sosyal bağ kurulmasının toplum içinde intiharı önlemede ilk aşama olduğunu ifade eden Dr. Korkmaz, bir arada olmamız gerektiğini, anne, baba, çocuk, öğretmen ve işveren ile çevre ilişkilerinin canlı tutulması gerektiğini söyledi.

İntihar ile ilgili genel bir bilgiye sahip olmanın ve intihara meyilli olan kişilerin davranışlarını bilerek gözlem yapmanın bu durumun önlenmesinde büyük bir yardım sağlayacağı belirtildi.

İntihar eylemini gerçekleştiren insanların genellikle ölmeyi değil sahip oldukları yaşamı yaşamamayı istedikleri şeklinde ifadeler kullanıldı. Aynı zamanda kendilerine uzatılacak bir el beklediklerini de ifade eden Dr. Korkmaz, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Doktor Korkmaz'ın intihar hakkında yapmış olduğu açıklamalar hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Genel olarak intihara meyilli olan kişilerin yalnız ve kendilerine müdahalede bulunacak birisinin olmasını bekledikleri söylenildi. Amaçlanan durumun yaşanan derin acıya son vermek olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra ileri seviyelerde olan intihar duygusu için psikiyatri uzmanlarına ve psikologlara çekinmeden başvuru yapılması gerektiği açıklandı.

Doktor Korkmaz konuşmasına bitirirken hayatın güzelliklerini fark etmemiz gerektiğini söyledi ve çevrede bulunan güzellikleri sevgi ve şefkat ile paylaşmanın doğru olacağını açıkladı.